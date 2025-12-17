Chandigarh news: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 115वें स्थापना दिवस पर पौधारोपण अभियान आयोजित किया

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ अंचल एवं क्षेत्र, द्वारा पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया यह अभियान एसडी कॉलेज, चंडीगढ़; श्री ई राम टेक्नो स्कूल, न्यू चंडीगढ़; तथा गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, सेक्टर 18 में आयोजित किया गया।

गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, सेक्टर 18 में यह कार्यक्रम रोटरी क्लब के सहयोग से संपन्न हुआ इस अवसर पर बैंक के अंचल प्रमुख श्री अरविंद कुमार एवं क्षेत्रीय प्रमुख राम कुमार यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधारोपण में भाग लिया, जिससे बैंक की पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिला।