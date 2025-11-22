Chandigarh news: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17बी शाखा में अपना पहला समर्पित NRI डेस्क का उद्घाटन किया

By
Mamta
-
0
65
Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आज चंडीगढ़ की सेक्टर 17बी शाखा में अपना पहला समर्पित NRI डेस्क का उद्घाटन  किया। इस अवसर पर  केंद्रीय कार्यालय मुंबई के अंतरराष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक श्री वस्ती वेंकटेश ने इस डेस्क का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में चंडीगढ़ के अंचल प्रमुख श्री अरविंद कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख श्री राम कुमार यादव,  उप अंचल प्रमुख श्री टी सी मीना एवं शाखा प्रमुख श्री अनंतप्रीत सिंह और शाखा के कई सम्मानित ग्राहक उपस्थित थे। इस पहल का उद्देश्य  (NRI) ग्राहकों को विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है, जिससे प्रक्रियाओं में सुगमता और समय की बचत हो सके।
नया डेस्क NRE/NRO खातों, रेमिटेंस, निवेश समर्थन, नियामकीय सहायता और तकनीकी बैंकिंग समाधान जैसी सेवाएं प्रदान करेगा, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेवा उत्कृष्टता और ग्राहक-केंद्रितता की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।