Chandigarh news: रायपुररानी में केनरा बैंक की नई शाखा का शुभारंभ

Chandigarh news: (आज समाज): रायपुररानी में केनरा बैंक की नई शाखा का शुभारंभ भव्य समारोह के साथ किया गया। मुख्य अतिथि बैंक के जी.एम. व सर्कल हेड जी.ए. अनुपम ने रिबन काटकर शाखा का उद्घाटन किया। उनके साथ ए.जी.एम. नरेंद्र कुमार, डी.एम. योगेश कुमार, शाखा प्रबंधक आयशा मदान, सरपंच देवेंद्र सिंह, परमजीत कौर और जिला परिषद सदस्य एडवोकेट माला सिंह नागरा भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पगड़ी पहनाकर स्वागत से हुई, वहीं सभी अतिथियों को पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जी.ए. अनुपम ने कहा कि ग्राहक सेवा ही केनरा बैंक की पहचान है और बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष “एंजल सेविंग अकाउंट” योजना भी लॉन्च की, जिससे उन्हें बचत और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नई शाखा खुलने से रायपुररानी क्षेत्र के ग्राहकों को अब बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।