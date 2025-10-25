Chandigarh news: बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा

Chandigarh news: (आज समाज): कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने आज दून क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट चोरी कर सत्ता में आने के खिलाफ चल रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं को कालका विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-2 फार्म भी वितरित किए।

चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा है। आज राहुल गांधी ने इनकी पोल खोल दी है। जनता जान चुकी है कि कैसे वोटिंग से पहले वोट प्रतिशत अचानक बढ़ जाता है और ऐसे ही कई कारणों से बीजेपी सत्ता में आती रही है। उन्होंने कहा कि कालका क्षेत्र में टूटी सड़कों, लावारिस पशुओं, अफसरशाही, बढ़ती बेरोजगारी और जनता की अनदेखी जैसे मुद्दों पर लोग बेहद परेशान हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन सड़कों का शुभारंभ किया जा रहा है, उनका शीघ्र निमार्ण कार्य भी तुरंत शुरू किया जाए, ताकि सर्दियों के आने पर काम में देरी या बहानेबाज़ी न हो। कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी से जवाब मांग रही है और संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है।

पूर्व विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता घर-घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएं और हर बूथ पर संगठन को मज़बूत करने के लिए नए सक्रिय कार्यकर्ता व बीएलए-2 की नियुक्तियां तेजी से पूरी की जाएंगी।इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे जिनमें नरेश मान, अशोक बाढ़ एडवोकेट, मान सिंह (जिला परिषद सदस्य), गुरभाग धमाला, राजिन्द्र, युवा नेता सचिन शर्मा, पूर्व सरपंच जस्सू, रविन्द्र मेहता, राजा खोखरा, श्याम टगरा, मंदीप कर्णपुर, सुच्चा सियुड़ी, मान सिंह चरनियां, मोनू रज्जिपुर, रामपाल खेड़ावाली, हरभजन कर्णपुर, जीत सुखोमाजरी, अवतार कोना, राजिन्द्र हकीमपुर, रामकरण हकीमपुर, हुसन गरीडां, हितेश डोरा, रवि शर्मा, जीत ठाकुर, रणदीप, राजू सज्जन सिंह, पाल सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे।