Chandigarh news: बलजीत चंद शर्मा बने रामलीला दशहरा कमेटी, डेराबस्सी के प्रधान

Chandigarh news

Chandigarh news:(आज समाज):Derabasssi: श्री रामलीला दशहरा कमेटी (रजि. 6558), डेराबस्सी की रविदास भवन डेराबस्सी में हुई एक विशेष बैठक दौरान बलजीत चंद शर्मा को सर्वसम्मति से रामलीला दशहरा कमेटी का प्रधान चुना गया।

अन्य पदाधिकारियों में सरपरस्त नरेश उपनेजा, चेयरमैन राकेश बैरागी, महासचिव वरिन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष पंकज शर्मा, उपप्रधान प्रदीप सैनी, इन्द्रजीत सिंह, दविन्दर सैनी, निर्देशक फूल सिंह सैनी, सह सचिव गुरप्रीत सैनी, सह निर्देशक आशिश अचिंत, सलाहकार निखिल शर्मा, मेला प्रधान मुकेश मेहरा, मेकअप डायरैक्टर रजनीकांत शर्मा, स्टोर कीपर आयूश व नवीन मंच, उप मेला प्रमुख सुरेश, प्रैस सचिव जोगिन्द्र तुषार चुने गए। वरिंदर शर्मा ने कहा कि इस बार भी राम लीला मंचन और विजय दश्मी रामलीला ग्राऊंड में धूमधाम से मनाई जाएगी। राम लीला मंचन 21 सितंबर से आरम्भ और 2 अक्टूबर को विजय दशमी उत्सव मनाया जाएगा।