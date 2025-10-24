Chandigarh News : डंपिंग ग्राउंड को लेकर पीरमुछल्ला में गुस्सा फूटा, लोगों ने कूड़ा गिराने आई गाड़ियों को लौटाया

रोष जताते हुए लोगों का दृश्य

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। पीरमुछल्ला क्षेत्र में स्थित डंपिंग ग्राउंड को लेकर शुक्रवार को स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कूड़ा गिराने के लिए पहुंची गाड़ियों को वापस लौटा दिया। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद जीरकपुर और पंजाब सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि डंपिंग ग्राउंड जल्द बंद नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्थान शुरुआत में सिर्फ सेग्रीगेशन प्वाइंट था, जहां पीरमुछल्ला क्षेत्र का कूड़ा अस्थाई रूप से रखा जाता था। लेकिन नगर परिषद की उदासीनता और लापरवाही के कारण इसे धीरे-धीरे बड़े डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया गया। अब यहां न केवल जीरकपुर बल्कि पंचकूला और मखन माजरा का भी कूड़ा गिराया जा रहा है। यह स्थिति यहां के निवासियों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है।

लोगों का कहना है कि आने वाले समय में यहां कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसी पार्षद उदयवीर ढिल्लों, गुरजीत कौर पुनिया, रमेश कुमार, काजल, अनिल कुमार, प्रेम कैरों, हर्ष ऋषि, सुरिंदर सैनी समेत अन्य लोगों ने कहा कि कूड़ा जमा होने से बदबू पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। डंपिंग साइट की गंदगी अब भूजल स्तर को प्रभावित कर रही है और पीने के पानी का स्वाद बदल चुका है। लोगों का कहना है कि आने वाले समय में यहां कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

लोगों ने वाहन को वापस लौटा दिया और कहा कि यह स्थान केवल पीरमुछल्ला का सेग्रीगेशन प्वाइंट है, बाहर का कूड़ा यहां नहीं गिराया जा सकता

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जब वे विरोध के लिए साइट पर पहुंचे, तो वहां मखन माजरा से आई एक गाड़ी कूड़ा गिराने की तैयारी में थी। लोगों ने वाहन को वापस लौटा दिया और कहा कि यह स्थान केवल पीरमुछल्ला का सेग्रीगेशन प्वाइंट है, बाहर का कूड़ा यहां नहीं गिराया जा सकता।स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि इस स्थान के पास ही 25 एकड़ में नेचर पार्क है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग सैर करने आते हैं। लेकिन अब बदबू के चलते वहां जाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा पास की पंचायती जमीन पर नगर परिषद द्वारा 2021 में 9 एकड़ में पार्क और 3 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया था। ऐसे में डंपिंग ग्राउंड का अस्तित्व पूरी योजना को नुकसान पहुंचा रहा है।

लोगों का कहना है कि यह डंपिंग ग्राउंड सड़क तक फैलने लगा है और बदबू व गंदगी की वजह से जीवन बेहद कठिन होता जा रहा है। लोगों ने नगर परिषद के साथ ही डीसी मोहाली को भी शिकायत सौंपकर इस डंपिंग ग्राउंड को तुरंत बंद करने की मांग की है।

