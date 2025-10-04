Chandigarh news: अमेज़न पे ने लॉन्च किया पेमेंट्स का ए टू जेड, सभी पेमेंट मोड्स एक ही जगह

Chandigarh news

Chandigarh news: (आज समाज): अमेज़न पे ने आज एक बदला हुआ पेमेंट इंटरफ़ेस पेश किया है जो सभी पेमेंट मोड्स को एक जगह लाता है – यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, अमेज़न पे बैलेंस और अमेज़न पे लेटर – और सभी पेमेंट ज़रूरतों के लिए अंतिम डेस्टिनेशन बन जाता है।

अमेज़न पे के सीईओ विकास बंसल ने कहा,नए फीचर्स में पर्सनलाइज़्ड रिवॉर्ड्स शामिल हैं जो हर ट्रांज़ैक्शन पर अधिकतम वैल्यू दिलाते हैं, और एक यूनिफाइड डैशबोर्ड है जिससे सभी बिल और सब्सक्रिप्शन को रिमाइंडर्स और ऑटो-पे ऑप्शंस के साथ एक जगह मैनेज किया जा सकता है।

यह व्यापक अपग्रेड करोड़ों भारतीयों के लिए रोज़ाना के वित्तीय कार्यों को आसान बनाता है, एक सहज इंटरफ़ेस के ज़रिए – जो शॉपिंग और बिल पेमेंट से लेकर रिवॉर्ड्स और सेविंग्स तक सब कुछ मैनेज करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।नया अमेज़न पे अनुभव अमेज़न .इन  पर उपलब्ध है, जिसे नीचे नेविगेशन बार में प्रमुखता से दिए गए ‘वॉलेट’ आइकॉन के ज़रिए या होम पेज के शीर्ष पर मौजूद वन-क्लिक अमेज़न पे इनग्रेस से एक्सेस किया जा सकता है।