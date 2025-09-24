Chandigarh news: अमरटेक्स द्वारा ईएसआईसी हेल्थ कैंप का भव्य आयोजन

Chandigarh news: (आज समाज): panchkula: अमरटेक्स परिवार ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ईएसआईसी हेल्थ कैंप का सफल और भव्य आयोजन किया। यह कैंप अमरटेक्स हेड ऑफिस, इंडस्ट्रियल एरिया-1, पंचकुला में आयोजित हुआ।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी और स्थानीय लोग उपस्थित हुए और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कैंप में प्रमुख चिकित्सक डॉ. संजय (प्रबंधन), डॉ. दीपक, डॉ. नीतिका और डॉ. अरुण ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कीं। डॉ. संजय के कुशल प्रबंधन और निर्देशन में पूरे कैंप का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ।

कैंप में उपस्थित लोगों को फ्री हेल्थ चेक-अप, विशेषज्ञ परामर्श, स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी जानकारी के साथ-साथ ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ़्त दवाइयाँ (आवश्यक दवाएँ) भी उपलब्ध कराई गईं। इस पहल से न केवल लोगों को तात्कालिक राहत मिली बल्कि उनके मन में नियमित जांच और समय पर इलाज की आदत विकसित करने का संदेश भी गया।

श्री अरुण गोवर ने कहा कि,

“अमरटेक्स परिवार हमेशा से मानता है कि स्वस्थ कर्मचारी ही किसी भी संस्था और समाज की असली ताकत होते हैं। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं है, बल्कि समाज और हमारे कर्मचारियों की भलाई में योगदान देना भी है। हम चाहते हैं कि हर परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है।उनकी इस सोच के चलते अमरटेक्स समय-समय पर इस तरह की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का आयोजन करता रहता है।

लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना करते हुए कहा कि अमरटेक्स जैसी संस्थाएं केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज की भलाई और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं।

इस हेल्थ कैंप ने यह सिद्ध कर दिया कि अमरटेक्स केवल एक भरोसेमंद ब्रांड ही नहीं बल्कि समाज का सच्चा हितैषी भी है। अमरटेक्स की इस पहल ने पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश और अधिक मजबूत किया।