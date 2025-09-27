Chandigarh news: हरित ऊर्जा और सतत शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ रही अमन अरोड़ा

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ के हयात सेंट्रिक में 26 सितम्बर को ब्रिक्स सीसीआई इंफ्राकान 2025 का आयोजन हुआ। (चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश-विदेश की प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की।

कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीपक शुक्ला (रीजनल प्रेसिडेंट, ब्रिक्स सी सी आई चंडीगढ़ चैप्टर) के स्वागत नोट से हुआ। इसके बाद समीप शास्त्री (वाइस चेयरमैन, BRICS CCI) ने अपने उद्बोधन में सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया। श्री प्रनन शर्मा (प्रेसिडेंट, BRICS CCI हेल्थकेयर वर्टिकल एवं ब्रिज्ड फार हेल्थकेयर स्ट्रेटजी) ने विशेष संबोधन में वैश्विक इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्वास्थ्य और नवाचार की भूमिकाओं पर जोर दिया।

दीप प्रज्ज्वलन के पश्चात्, मुख्य अतिथि अमन अरोड़ा (कैबिनेट मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क, पंजाब सरकार) ने शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि “पंजाब सरकार हरित ऊर्जा और सतत शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ रही है।

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, सौर ऊर्जा संयंत्रों और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारा लक्ष्य न केवल आधुनिक ढांचा खड़ा करना है बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले।

विशिष्ट अतिथि हरप्रीत कौर बबला (मेयर, चंडीगढ़) द्वारा प्रतिभागियों को प्रेरणा दायी संबोधन दिया गया। सम्मेलन के मुख्य सत्र ‘सस्टेनेबल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ में रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाक्सतान, इथियोपिया समेत अन्य देशों के राजनयिकों व उद्योग प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।

इसके बाद हरियाणा RERA के चेयरमैन श्री पर्णीत सचदेव ने की-नोट एड्रेस दिया। टाउनशिप और लग्जरी होम्स के भविष्य पर पैनल चर्चा आयोजित हुई जिसमें अलग-अलग विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।कार्यक्रम में ओमेक्स लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अंकुर गुप्ता ने प्रेजेंटेशन दी तथा फाइनेंसिंग मॉडल्स पर विशेषज्ञों की राय रखी गई। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम के लंच के साथ सत्र का समापन हुआ।