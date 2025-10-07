Chandigarh news: (आज समाज): अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) की ट्राइसिटी इकाई ने अपने 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित एसबीआई कॉलोनी में वृक्षारोपण शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 100 से अधिक पौधे लगाए गए। यह कार्यक्रम एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन और एआईबीओसी ट्राइसिटी इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में प्रियव्रत (महासचिव, एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन), पंकज शर्मा (सचिव, एआईबीओसी ट्राइसिटी इकाई), संजीव देवड़ा (पीएनबी), मंजू शर्मा, संजय महाजन, रविंदर वालिया, नवदीप दत्ता, अतुल शर्मा, नीरज बंदलिश, सुनील यादव और सतविंदर भाटिया सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। महिलाओं और बच्चों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।