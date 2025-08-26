Chandigarh News : प्रशासन और कोऑर्डिनेशन कमेटी में समझौता: भूख हड़ताल स्थगित 26 को अब झंडा मार्च भी नहीं होगा

Chandigarh News :(आज समाज): चंडीगढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम सी इंप्लाईज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के आवाहन पर ,1 अप्रैल से डीसी रेट्स बढ़ाने की मांग को लेकर यू टी कर्मचारियों की भूख हड़ताल आठवें दिन जारी रही। भूख हड़ताल के आठवें दिन भूख हड़ताल पर 17 वर्कर्स बैठे। भूख हड़ताल के आठवें दिन चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारीया के दखल के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के माननीय एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमनदीप सिंह भट्टी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को गल बात के लिए बुलाया इस मीटिंग में सी आई डी के वरिष्ठ अधिकारी दविंदर सिंह भी शामल थे।

डीसी रेट्स बढ़ेगी तथा सभी कैटेगरीज को बढ़ोतरी का बराबर लाभ मिलेगा

मीटिंग में माननीय एडीसी ने बताया कि डीसी रेट्स रिवाइज होने में देरी का कारण अलग अलग विभागों से आई रिकमेंडेशन तथा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनुरोध पर 35 नई कैटेगरीज को नोटिफिकेशन में शामल करना करना था। उन्होंने बताया कि पहले 498 कैटेगरीज अभी 533 कैटागिरी को लाभ दिया जा रहा है । उन्होंने यह भी बताया कि रिवाइज् डी ए के आधार पर डीसी रेट्स बढ़ेगी तथा सभी कैटेगरीज को बढ़ोतरी का बराबर लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि माननीय डीसी साहिब दो दिन के लिए चंडीगढ़ से बाहर हैं उनके आतें ही बुधवार जा वीरवार तक डीसी रेट्स की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आउट सोर्स् वर्करों को नेक्स्ट हायर कैटेगरी में प्रमोट करने की मांग पर उन्होंने बताया कि यह मसाला भी प्रशाशन के विचाराधीन है।उन्होंने कहा कि जिन विभागो में पिछले साल के डीसी रेट्स का एरियर नहीं दिया उनकी लिस्ट जल्द दी जाए।

उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि लेबर कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए जल्द ही सभी एच ओ डी की मीटिंग माननीय डीसी की अध्यक्षता होगी जिस में कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी बुलाया जाएगा।

उन्होंने इस बात को विशेष रूप में कहा कि मैने जो भी कहा है यह सब डीसी साहिब की मंजूरी के साथ कहा है इस लिए आप यह आंदोलन समाप्त करो। दूसरा इस सारी प्रक्रिया में उच्च अधिकारियों की ईशा भी शामल है।माननीय एडीसी की बात को मानते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भूख हड़ताल समाप्त करदी तथा 26 अगस्त का झंडा मार्च भी रद कर दिया गया। अब 2 अगस्त को लीडरशिप कन्वेंशन होगी जिस में रहती मांगो पर विचार किया जाएगा।