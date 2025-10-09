Chandigarh news: एक्मे ग्रुप ने मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में विकास को बढ़ावा देने के लिए लीडरशिप को बनाया सशक्त

Chandigarh news: (आज समाज): एक्मे ग्रुप ने अपने मैनुफैक्चरिंग पोर्टफोलियो को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2025 की शुरुआत में, भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक्मे को एएलएमएम सूची में शामिल किया, जिससे इसकी सोलर मोड्यूल निर्माता के रूप में विश्वसनीयता में वृद्धि हुई।

एक्मे ग्रुप ने अपने व्यवसाय के विकास योजनाओं के अंतर्गत श्री जीतेन्द्र अग्रवाल को मैनुफैक्चरिंग बिजनेस का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। उनका उद्देश्य एक्मे के नवीकरणीय उपकरण मैनुफैक्चरिंग कारोबार को भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तारित करना है। श्री अग्रवाल ने बताया कि, “हमारा नवीकरणीय उपकरण निर्माण में प्रवेश भारत के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम इस व्यवसाय का पैमाना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

एक्मे ने जयपुर में 1.2 गीगावॉट सालाना क्षमता वाली सोलर मोड्यूल मैनुफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जिसमें 230 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह यूनिट उच्च दक्षता वाले सोलर मोड्यूल का निर्माण करती है, जो युटिलिटी-स्केल पावर प्लांट, कुसुम परियोजनाएं, निर्यात और रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए उपयोगी हैं। एएलएमएम पहल भारत के “मेक-इन-इंडिया” अभियान का समर्थन करती है, जिससे स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।

कंपनी ने हाल ही में एसीएम-एचडी144एन एन-टाइप टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट मोड्यूल लॉन्च किया है, जिसमें 600 वॉट की पीक पावर रेटिंग है और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। हाल के जीएसटी कटौती के चलते, सोलर ऊर्जा में निवेश करना और भी आकर्षक हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो सकता है। एक्मे की सोलर मोड्यूल्स कठोर स्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं और यह आईईसी, यूएल, आईएसओ जैसे मानकों पर प्रमाणित हैं, जो कंपनी की गुणवत्ता पर ध्यान देने को दर्शाता है। वर्तमान में, एक्मे अपनी मैनुफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए काम कर रही है।