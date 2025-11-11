Chandigarh news: गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर सैक्टर-34 में लंगर सेवा का भव्य आयोजन

Chandigarh news: (आज समाज): श्रद्धालुओं ने परिवार सहित भाग लिया, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाया

चंडीगढ़ सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शनिवार को सैक्टर-34 स्थित पिकडिली मॉल के पास गुरु का भव्य लंगर आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और परिवार सहित लंगर सेवा में भाग लेकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया।

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट संगठन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह दादरा ने बताया कि हर वर्ष गुरु नानक देव जी के पावन गुरु पर्व पर यह लंगर सेवा आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समाज में प्रेम, सेवा और समानता का संदेश देती हैं और इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए यह सेवा आयोजित की गई।