Chandigarh news: मोदी जी के 75वें जन्मदिवस पर डेरा बस्सी में सेवा और संस्कार का संगम

Chandigarh news:(आज समाज): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर डेरा बस्सी में सेवा और संस्कार का अनोखा संगम देखने को मिला। सीमा मित्तल फाउंडेशन के कन्वेंशन हॉल में भाजपा मंडल डेरा बस्सी की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

निशुल्क चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श और दवाइयां दीं। उपस्थित बुजुर्गों ने कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं।

कार्यक्रम के दौरान “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 11 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। स्थानीय निवासियों ने इस पहल को आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वस्थ वातावरण का अमूल्य तोहफा बताया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बन्नी संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से प्रेरणा लेकर हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। स्थानीय कारीगरों और कारोबार को बढ़ावा देना ही “आत्मनिर्भर भारत” का असली मार्ग है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना ही मोदी जी के लिए सच्चा जन्मदिन उपहार होगा।

कार्यक्रम में भाजपा नेता संजीव खन्ना, ओबीसी विंग पंजाब के उप प्रधान रविंद्र वैष्णव, इंडस्ट्री एसोसिएशन डेरा बस्सी के प्रधान विजय मित्तल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल से डॉ. रविना सूरी और डॉ. पारस सूरी, भाजपा मंडल प्रधान पवन धीमान (पम्मा), सुखदेव राणा, देविंदर पाल पुंडीर, हरमेश गुप्ता, दिनेश वैष्णव, साधना सांगर, प्रो. मीनू, आई.एस. क्लेर, बंटी शर्मा, निर्मल सिंह और अमन पाहवा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।