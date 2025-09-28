Chandigarh News : गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 30 में लिंग संवेदनशीलता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित

A capacity building program on gender sensitivity was held at Guru Nanak Khalsa Senior Secondary School, Sector 30.

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चण्डीगढ़।  गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 30-बी में लिंग संवेदनशीलता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षाविदों को विद्यालयों में अधिक समावेशी और लैंगिक समानता पर आधारित वातावरण बनाने के लिए संवेदनशील करना था।इस सत्र के लिए अंजली कपूर, वाइस प्रिंसिपल, शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 40 तथा गुरिंदरपाल सिंह, पीजीटी, डीपीएस, सेक्टर 40 विशेष अतिथि थे।

दोनों ने प्रतिभागियों को बहुमूल्य विचारों, व्यावहारिक रणनीतियों और सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया तथा विद्यार्थियों में सम्मान, समानता और सहानुभूति की भावना विकसित करने पर बल दिया विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती रमनजीत कौर व वाइस प्रिंसिपल इंदरजीत कौर ने अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

