Chandigarh news: सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ में स्टाफ व पेरेंट्स द्वारा 93 यूनिट्स रक्त एकत्र

Chandigarh news: (आज समाज): सेवा और मानवता की भावना को बढ़ावा देने के एक नेक कार्य में, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ ने विश्वास फाउंडेशन, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, चंडीगढ़ और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के रक्त आधान विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 93 रक्तदाता जीवनदान देने के लिए आगे आए। रेडक्रॉस सोसाइटी की नोडल ऑफिसर पूनम मालिक द्वारा सभी डोनर्स के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के गायक मंडली द्वारा एक गंभीर प्रार्थना के साथ हुई, जिसने दिन के लिए एक शांत और करुणामय माहौल तैयार किया। इसके बाद स्कूल प्रबंधक रेवरेंड सीनियर अनुपा; प्रिंसिपल रेवरेंड सीनियर वेनिता; वाइस प्रिंसिपल सीनियर उषा; डॉ. संगीता, एसोसिएट प्रोफेसर, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, पीजीआई; विश्वास फाउंडेशन की अध्यक्षा साध्वी नीलिमा विश्वास और अभिभावक प्रतिनिधियों द्वारा औपचारिक दीप प्रज्वलित किया गया।

अपने स्वागत भाषण में, रेव्ह सीनियर वेनिता ने शिविर को सफल बनाने में सभी सहयोगी संगठनों के बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों में करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व के पोषण के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि इस तरह की पहल युवा मन को निस्वार्थ सेवा के मूल्य को समझने में मदद करती है।

विद्यालय के गायक मंडल ने मानवता और एकजुटता के विषय पर एक भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसने वातावरण को भावना और सकारात्मकता से भर दिया। इसके बाद एक संक्षिप्त प्रेरक भाषण दिया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान को एक नागरिक कर्तव्य के रूप में प्रोत्साहित किया गया जो अनगिनत लोगों की जान बचा सकता है।

भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और विश्वास फाउंडेशन के स्वयंसेवकों के सहयोग से पीजीआईएमईआर की चिकित्सा टीम ने रक्त इकाइयों का सुचारू और सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान कड़े चिकित्सा मानकों का पालन किया गया, जिसमें डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सों ने प्रत्येक चरण की निगरानी की। रक्तदाताओं के आराम और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जलपान और विश्राम की व्यवस्था की गई थी।

आभार स्वरूप, विश्वास फाउंडेशन को उनके संगठनात्मक सहयोग के लिए और डॉ. संगीता को उनके पेशेवर मार्गदर्शन और योगदान के लिए आभार के प्रतीक भेंट किए गए। दोनों को पूरे क्षेत्र में स्वैच्छिक रक्तदान अभियानों को बढ़ावा देने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए सराहना मिली।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. संगीता ने रक्तदाताओं के उत्साह की सराहना की और छात्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल की प्रशंसा की। विश्वास फाउंडेशन ने इस आयोजन के इतने प्रभावी समन्वय के लिए स्कूल प्रबंधन और स्वयंसेवकों के समर्पण की भी सराहना की।

शिविर का समापन संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ हुआ, क्योंकि शिक्षकों, अभिभावकों और पूर्व छात्रों ने मानवता के लिए हाथ मिलाया।

सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस पहल ने एक बार फिर दिलों और दिमागों को शिक्षित करने के अपने मिशन की पुष्टि की – न केवल शिक्षा के माध्यम से, बल्कि समाज की सेवा में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से। 93 यूनिट रक्त का सफल संग्रह स्कूल समुदाय के सामूहिक प्रयास और सामाजिक कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था।