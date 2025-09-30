Chandigarh news: 5 किलोमीटर फन रन में 700 लोगों ने हिस्सा लिया

Chandigarh news: (आज समाज): विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में आज यमुनानगर में 5 किलोमीटर की फन रन में 700 लोगों ने हिस्सा लिया। अल्केमिस्ट ओजस अस्पताल, पंचकूला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जीवन बचाने में समय पर चिकित्सा सहायता के महत्व पर प्रकाश डालना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्याम सिंह राणा ने अल्केमिस्ट ओजस अस्पताल की पहल की सराहना की और नागरिकों को इस विश्व हृदय दिवस पर हृदय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया।

समारोह में यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी, यमुनानगर भाजपा के पूर्व जिला महासचिव कृष्ण सिंगला, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पंकज चुघ और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान मनप्रीत कौर सहित कई प्रमुख नेता और खेल हस्तियाँ उपस्थित थीं।

इस अवसर पर, अल्केमिस्ट ओजस अस्पताल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के निदेशक डॉ. रोहित पारती ने समय पर हस्तक्षेप और निवारक देखभाल प्रदान करने में हृदय रोग विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवनशैली में बदलाव और नियमित जाँच हृदय रोगों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।