Chandigarh news: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का भी किया आवंटन

Chandigarh news: (आज समाज): हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब परिवारों को बड़ी सौगात मिली। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के दूसरे चरण के तहत प्रदेशभर में लाभार्थियों को 141 ग्राम व 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 प्लॉटों का आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का भी आवंटन किया गया।

जिला पंचकूला में हरियाणा सरकार के गौरवमयी एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के कुछ लाभार्थियों को मंच पर आवंटन पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद कल्याण, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया और प्रदेशभर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 200 रुपए की वृद्धि की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 1 नवंबर, 2025 से सरकार इसमें 200 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। जिसके बाद नवंबर माह से लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रति माह का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 100 गज के जिन लाभार्थियों को आज अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं, उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा के लिए धनतेरस के दिन भी तहसील खुली रहेंगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विगत 26-27 जुलाई को ग्रुप—सी पदों की भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा का सफल संचालन किया गया। युवाओं द्वारा दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग आई आ रही थी। आज हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा इस करेक्शन पोर्टल को खोल दिया गया है। यह पोर्टल 17 अक्तूबर, 2025 से लेकर 24 अक्तूबर, 2025 रात 11:59 बजे मिनट तक खुला रहेगा।

पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी मिली सौगात, डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में 2,697 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1,044 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि जारी की। साथ ही, प्रदेश के 322 गांवों में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपये की राशि भी दी। इसके अलावा, शहरों में भी विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को 1,483 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की गई। कुल मिलाकर आज पंचायतों और नगर निकायों को डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में 2,697 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गौवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा पर्वों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हरियाणा के विकास व जनकल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का पहला वर्ष पूरा हुआ है, जो सभी के लिए गर्व का क्षण है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के सिर पर छत के लक्ष्य को पूरा करते हुए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के पहले चरण में 4,002 प्लॉटों का आवंटन किया गया था और आज 8,029 प्लॉटों का किया आवंटन किया गया है। कुल मिलकर इस योजना में अब तक 12 हजार 31 प्लॉटों का आवंटन किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में 15,247 प्लॉटों का आवंटन किया गया और आज दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का आवंटन किया गया। कुल मिलाकर अब तक इस योजना में 15,765 प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को लाभ प्रदान किया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ मिला है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक साल पहले प्रदेश की जनता ने हमें तीसरी बार जनसेवा का ऐतिहासिक अवसर दिया। इससे पहले कोई भी पार्टी राज्य में लगातार तीन बार चुनाव नहीं जीत सकी। यह प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के विजन, राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ-सबका विकास की भावना के प्रति मिला जनसमर्थन है।

सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए जनता ने दिया तीसरी बार जनादेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए हमें तीसरी बार जनादेश दिया। यही नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव में भी भाजपा को भारी बहुमत दिया। इस तरह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए जनता ने हमें तीन गुणा शक्ति प्रदान की है। इसलिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए हम तिगुणी गति से काम कर रहे हैं।

एक वर्ष विकास की तिगुणी गति का साक्षी, 46 संकल्पों को एक साल में ही पूरा किया

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 46 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 158 वादों पर काम प्रगति पर है। यह एक वर्ष का समय भले ही कम है, लेकिन सरकार ने जिस नॉन-स्टाप विकास का संकल्प लिया था। उसकी सिद्धि में यह एक वर्ष विकास की तिगुणी गति का साक्षी है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे।

एक साल में प्रदेश में किए गए 25,515 करोड़ रुपये लागत की 2,716 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपये लागत की 2,716 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किये हैं। इनमें 4,685 करोड़ रुपये लागत की 2,159 परियोजनाओं के उद्घाटन और 20,830 करोड़ रुपये लागत की 557 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते, जो कहते हैं, वही करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सरकार के ‘ट्रिपल इंजन’ की ताकत का कमाल है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, डीजीपी श्री ओ पी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे