Chandigarh news: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब की 173वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई

Chandigarh news:(आज समाज):Chandigarh: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), पंजाब की 173वीं बैठक का आयोजन होटल माउंट व्यू, सेक्टर-10, चंडीगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक एम. परमशिवम की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जून 2025 तिमाही तक की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), पंजाब सरकार आलोक शेखर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ विवेक श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड विनोद कुमार आर्य, महाप्रबंधक एवं संयोजक, SLBC पंजाब परमेश कुमार तथा महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ पंकज सेतिया ने भाग लिया।

बैठक में महाप्रबंधक एवं संयोजक, SLBC पंजाब परमेश कुमार ने अवगत कराया कि भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 5801 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब की 173वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रगति क्ष्यों का 48% है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी बैंकों को बधाई दी। पंजाब का ऋण-जमा अनुपात 62.34% है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य (60%) से अधिक है। उन्होंने इसे और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यपालक निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक एम. परमशिवम ने बताया कि जून तिमाही में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ₹1,02,808 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, जो वार्षिक ल

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 179 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं से जोड़ा जा चुका है —

• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (18–70 वर्ष)

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा (18–50 वर्ष)

• अटल पेंशन योजना (APY): 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000–₹5,000 मासिक पेंशन का प्रावधान (18–40 वर्ष के लिए पात्रता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), पंजाब सरकार आलोक शेखर ने सभी बैंकों से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और वित्तीय जागरूकता के लिए गाँवों में शिविर लगाएँ।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ विवेक श्रीवास्तव ने वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत पुनः-KYC पर बल दिया ताकि किसी भी खाते के लेन-देन में कठिनाई न हो। महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ पंकज सेतिया ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड विनोद कुमार आर्य ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में उप महाप्रबंधक, SLBC पंजाब रामकिशोर मीना ने विस्तृत एजेंडा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।