Chandigarh news: प्रदेश स्तरीय मुकाबलों के लिए सिलेक्ट हुए जीएचपीएस के 13 स्टूडेंट्स

Chandigarh news: (आज समाज): गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, डेराबस्सी ने मोहाली में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल के 13 खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट किए गए। इनमें विद्यालय से कबड्डी (बालिकाएँ) में 5 खिलाड़ी, रस्साकशी (बालिकाएँ) में 4 खिलाड़ी, कबड्डी (बालक) में 2 खिलाड़ी और रस्साकशी (बालक) में भी 2 खिलाड़ी चयनित हुए। उनके सराहनीय प्रदर्शन ने कई पदक जीते और स्कूल को बड़ी पहचान दिलाई। स्कूल के स्टूडेंट्स ने कबड्डी (अंडर-14 बालिकाएँ) में रजत पदक, कबड्डी (अंडर-14 बालक) में कांस्य पदक, रस्साकशी (अंडर-14 बालिकाएँ) में कांस्य पदक, रस्साकशी (अंडर-17 बालिकाएँ) में रजत पदक और रस्साकशी (अंडर-14 बालक) रजत पदक हासिल किया। प्रधानाचार्या कविता अत्री और उपाध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने भी प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी और प्रशिक्षकों में जगजीत सिंह, सुनेहा और जुपिंदर सिंह की सराहना की।