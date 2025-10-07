Chandigarh Breaking: हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अधिकारी ने खुद को मारी गोली, मौत

Chandigarh Breaking: हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अधिकारी ने खुद को मारी गोली, मौत
  • पुलिस के साथ सीएफएसएल और फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद

IG commits Suicide In Changigarh, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। हरियाणा एवं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कुछ देर पहले यह घटना हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आईजी रैंक के अधिकारी हैं जिन्होंने ने खुद को गोली मारी और उनकी मौत हो गई है।

आत्महत्या के कारणों का फिलहाल नहीं लगा पता

बताया जा रहा है कि 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी अमन पी कुमार इन दिनों जापान गई हैं। पूरन कुमार ने सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी नंबर-116 में खुद को गोली मारी। शहर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कंवरदीप कौर सहित पुलिस की टीम मौके पर है और घटना की जांच की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है।

सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर गई हैं पत्नी अमन

सीएफएसएल और फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूरन कुमार एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे और पिछले ही महीने 29 सितंबर को उनका रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यायल (पीटीसी) में तबादला हुआ था। पूरन कुमार की पत्नी अमन भी अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य अफसरों के साथ वह जापान दौरे पर गई हैं। बुधवार शाम को वह भारत आएंगी।

मौके से सुसाइड नोट भी मिला 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में ले लिया है, पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। पूरन के खुद को गोली मारने की घटना के बाद उनके घर में लोगों की भीड़ जमा है। इस बीच पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जीएमएसएच पहुंचाया है। यह हास्पिटल सेक्टर-16 में है।

