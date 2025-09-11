Haryana Weather Update: हरियाणा के 5 जिलों में बारिश के आसार

अब तक प्रदेश में 45 फीसदी अधिक हो चुकी बारिश
Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: मौसम विभाग की ओर आज हरियाणा के 5 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र और करनाल शामिल है। इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। इन जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक 14 सितंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि मानसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिस कारण प्रदेश के किसी भी हिस्से में तेज बारिश की संभावना नहीं है। बस कुछ ही स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
यमुनानगर में सबसे ज्यादा और सिरसा में सबसे कम हुई बारिश
उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक सामान्य से 45 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 1080.4 एमएम और महेंद्रगढ़ में 818.0 एमएम दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम सिरसा में 346.6 और भिवानी में 369.4 एमएम बारिश दर्ज की गई।
2021 के बाद इस सीजन इतनी अधिक बारिश हुई है। साल 2021 में जुलाई-अगस्त में कम व सितंबर में तेज बारिश हुई थी, जबकि मौजूदा सीजन में जुलाई-अगस्त के साथ अभी तक सितंबर में भी तेज बारिश देखने को मिली है।
हिसार घग्गर मल्टीपरपज ड्रेन टूटी, 300 एकड़ फसल जलमग्न
वहीं बुधवार रात सिरसा के गांव चाहरवाला, शाहपुरिया और फतेहाबाद जिले के जांडवाला बागड़ के बीच में हिसार घग्गर मल्टीपरपज ड्रेन में फिर कटाव शुरू हो गया। ड्रेन में करीब 50 फीट चौड़ी दरार आ गई, जिससे 300 एकड़ से अधिक फसल जलमग्न हो गई। गुरुवार अलसुबह ही ग्रामीण मिट्टी से भरे कट्टे लेकर दरार को भरने के काम में लगे।
