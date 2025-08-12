Challans issued to 32 drivers : नशा कर वाहन चलाने वाले 32 चालकों के किए चालान

- पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव का स्पेशल अभियान चलाकर 926 वाहन चालकों को की जांच
(Rewari News) आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुंजीत कपूर एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात एवं हाईवे (हरियाणा) हरदीप सिंह दून के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा के दिशा-निर्देश पर सोमवार को जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव का स्पेशल अभियान चलाया गया। जिसके तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने जगह-जगह पर नाकाबंदी कर 926 वाहन चालकों को चेक किया। इनमें नशे का सेवन करके वाहन चलाने वाले 32 वाहन चालकों के चालान किए गए।
पुलिस अधीक्षक रेवाडी द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए दृढ़ता से करवाई की जाए। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा सोमवार को रात्रि के समय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ड्रंक एंड ड्राइव करके ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वाले वाहन चालको के चालान किए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सडक़ पर नशे में वाहन चलाने वालों के ऊपर कड़ा शिकंजा कसना था। अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सडक़ पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है।
पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है
पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाकर नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने कड़ी कारवाई करते हुए नशे का सेवन करके वाहन चलाने वाले 32 वाहन चालकों के ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत चलान किए गए है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस का मकसद सडक़ों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सडक़ हादसों को रोकना है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सडक़ दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।
