Challans issued to 1326 drivers : यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 1326 वाहन चालकों के किए चालान

1326 drivers were challaned for violating traffic rules.
वाहन चालकों की जांच करती पुलिस टीम।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात एवं हाईवे (हरियाणा) हरदीप सिंह दून के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा के दिशा-निर्देश पर गत 24 से 30 नवम्बर तक जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव, वाहन में तेज डीजे-प्रेशर हॉर्न बजाने, लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया गया। इस दौरान 1326 वाहन चालकों के चालान किए गए।रेवाड़ी पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा, यातायात अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने इस सप्ताह के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 47 वाहन चालकों के चालान किए है। अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सडक़ पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है।

कुछ लोग गाड़ी में तेज़ डीजे-प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने के साथ-साथ लोगों में दहशत और असुविधा पैदा करते है। कई बार इस तरह की हरकतें सडक़ दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाती हैं। इस सप्ताह के दौरान पुलिस ने डीजे-प्रेशर हॉर्न बजाने व बुलेट पटाखा छोडक़र हवाबाजी करने वाले 2 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। इस सप्ताह में लाल व नीली बत्ती लगाने पर 1 व लेन चेंज से सम्बंधित नियम की अवहेलना पर 1276 वाहन चालकों के चालान किए गए।

