Chain snatching accused arrested : बलटाना में महिला टीचर से चेन स्नैचिंग, एक आरोपी गिरफ्तार; 19 पुराने मामले भी आए सामने

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। मेन मार्केट बलटाना में दो दिन पहले हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सैणी विहार बलटाना निवासी विन्नी गांधी, जो एक निजी स्कूल में टीचर हैं, उनसे दो बदमाशों ने सफेद एक्टिवा पर आकर सोने की चेन छीन ली थी।

पीड़िता के बयान पर थाना जीरकपुर में मामला नंबर 570, दिनांक 27 नवंबर 2025, धारा 304 BNS के तहत दर्ज कर जांच हवलदार रमनदीप सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी दीप निवासी ढकोली को उसी शाम बलटाना से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में दीप ने खुलासा किया कि वह छिनी गई चेन दिल्ली में एक व्यक्ति ‘कुलदीप’ (कृत्रिम नाम) को बेच आया है और वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा भी उसी के पास है। पुलिस ने आरोपी का दो दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। रिमांड के दौरान छिनी गई चेन और एक्टिवा की बरामदगी की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से अन्य चोरी का सामान भी मिल सकता है।

19 आपराधिक मामले दर्ज, चार बार जा चुका है जेल

जांच में पता चला कि आरोपी दीप के खिलाफ चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और लुधियाना के विभिन्न थानों में चोरी और छीनाझपटी के कुल 19 मामले पहले से दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2017 से 2024 तक चोरी, लूट, 379, 411, 380, 379-बी, 34 सहित विभिन्न धाराओं के केस शामिल हैं।आरोपी इससे पहले चार बार जेल जा चुका है और आखिरी बार 4 अक्टूबर 2025 को जेल से बाहर आया था।पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और चेन तथा एक्टिवा की जल्द बरामदगी की संभावना जताई है।

