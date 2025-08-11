Rewari News : प्रजापति समुदाय के पात्र परिवारों को 13 को वितरित होंगे प्रमाण पत्र

रेवाड़ी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा होंगे मुख्यातिथि

(Rewari News) आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा कुम्हार/प्रजापति समुदाय के पात्र परिवारों को मिट्टïी के बर्तन बनाने/आवा लगाने के लिए आरक्षित की गई भूमि के प्रमाण-पत्र वितरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत रेवाड़ी में बुधवार, 13 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला के 57 गांवों के 2573 लाभाथियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगें।

डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि रेवाड़ी में जिला स्तरीय समारोह बुधवार, 13 अगस्त को स्थानीय बाल भवन सभागार में प्रात: 10 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा कुम्हार-प्रजापति समुदाय के पात्र परिवारों को मिट्टïी के बर्तन बनाने/आवा लगाने के लिए आरक्षित की गई भूमि के प्रमाण-पत्र वितरित करेंगे। वहीं राज्य स्तरीय समारोह में कुरुक्षेत्र से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 3 (4) के अंतर्गत कुम्हार जाति के उन लोगों के पास मिट्टी उठाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब पंचायत भूमि में से पांच एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।