Cleanliness Camapaign : जिला परिषद के सीईओ ने गंदगी उठाकर किया स्वच्छता ड्राइव शुरू

शहर स्वच्छता अभियान के तहत सिविल लाइंस रोड पर विशेष स्वच्छता ड्राइव

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को सिविल लाइंस रोड पर शहर स्वच्छता अभियान के तहत विशेष स्वच्छता ड्राइव चलाई गई। जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों व निवासियों ने मिलकर सफाई की ओर स्वच्छ गुरुग्राम का संदेश दिया। सीईओ सुमित कुमार व पार्षद आशीष गुप्ता ने स्वयं गंदगी उठाकर इस स्वच्छता ड्राइव की शुरुआत की।

स्वच्छता अभियान को हरित गुरुग्राम और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पौधारोपण भी किया गया

अभियान के तहत सडक़ों और आसपास के क्षेत्रों की गहन सफाई की गई। इसमें कचरे, मलबे, पॉलिथीन और सीएंडडी वेस्ट (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरा) को उठाया गया। इसके अलावा दीवारों, खंबों और पेड़ों पर अवैध रूप से लगाए गए बैनर, होर्डिंग और पंपलेट भी हटाए गए। स्वच्छता अभियान को हरित गुरुग्राम और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने नागरिकों से अपील की कि वे सफाई व्यवस्था में सहयोग करें और शहर को स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

अभियान में निगम पार्षद आशीष गुप्ता व पवन सैनी, बीडीपीओ सचेत मित्तल सहित नगर निगम गुरुग्राम, शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड, जिला परिषद और बीडीपीओ कार्यालय का स्टाफ भी सक्रिय रूप से शामिल रहा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने के लिए नागरिकों की भागीदारी सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। नागरिक इसमें आगे बढक़र सहयोग करें तथा जिस प्रकार अपने घर की सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार अपने आसपास के क्षेत्र, गली-मोहल्ले, सार्वजनिक स्थान व शहर की सफाई का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के इस महायज्ञ में सभी की भागीदारी जरूरी है।

