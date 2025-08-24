Business News Update : केंद्र ने कपास आयात से 11% ड्यूटी हटाई

देश के टेक्सटाइल सेक्टर को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए सरकार ने उठाया कदम
Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा जारी की जा रही उच्च टैरिफ दरों का देश के जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है उनमें कपड़ा उद्योग भी है। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारतीय कपड़ा निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि कपड़ा उद्योग को इस मुश्किल दौर से कैसे बचाया जा सके। इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने कपास के आयात पर 11% की ड्यूटी हटा दी है। भारत सरकार का यह फैसला टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देगा। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा मैसेज जाएगा। भारत को कॉटन एक्सपोर्ट करने के मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर है।
अमेरिका ने लगाया है 50 प्रतिशत टैरिफ
भारत ने ऐसा इसलिए किया ताकि अमेरिका की ओर से लगाए गए ऊंचे टैरिफ से इस इडस्ट्री को बचाया जा सके। इस उद्योग पर अमेरिका के 50% टैरिफ का सबसे बुरा असर पड़ने की आशंका है। ड्यूटी हटाने का यह फैसला 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इससे अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव भी कम हो सकता है। दरअसल, अमेरिका भारत को कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वह व्यापार समझौते के लिए बातचीत के दौरान भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच की मांग कर रहा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उद्योग ने अमेरिकी कपास पर ड्यूटी में कटौती का सुझाव दिया था। यह सुझाव व्यापार समझौते को बेहतर बनाने के लिए दिया गया था। बांग्लादेश ने भी ऐसी ही रियायत अमेरिका को समझौते में शामिल होने के लिए दी थी। शुल्क हटाने का मकसद उद्योग की मुश्किलों को कम करना है। इसमें अमेरिका के ऊंचे शुल्क और कपास की ऊंची कीमतें शामिल हैं। यह अमेरिकी वातार्कारों को भी एक संकेत है कि भारत वाशिंगटन से कपास के आयात पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है।
ये भी पढ़ें : GST New Rate : 10 दिन बाद जीएसटी दरों में परिवर्तन संभव
ये भी पढ़ें : Today Breaking News : किसानों को नहीं आएगी उर्वरकों की कमी : केंद्र