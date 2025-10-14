Punjab News : पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी केंद्रीय टीमें : कटारूचक

कहा, अभी तक पंजाब ने राज्य भर में 17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पंजाब में अब तक 18 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई है, जिसमें से 17 लाख मीट्रिक टन की खरीद पहले ही हो चुकी है। मंत्री ने आगे बताया कि खरीदे गए धान के बदले किसानों को 3,215 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास चालू खरीफ विपणन सत्र के लिए पहले से ही 27,000 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा (सीसी एल) है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धान पर हाल ही में हुई बारिश के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीमें जल्द ही पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी।

धान खरीद का टारगेट पूरा करेगा पंजाब

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान के बावजूद, पंजाब केंद्रीय पूल में 172 लाख मीट्रिक टन धान डालने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान मौसम की चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं। जिले में खरीद व्यवस्था की प्रगति से अवगत कराते हुए, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ. नवरीत ने मंत्री को बताया कि एसएएस नगर जिले में 2,01,199 मीट्रिक टन धान की अपेक्षित आवक के मुकाबले 75,996 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि किसानों के खातों में 172.72 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो नियमानुसार 48 घंटों के भीतर देय बकाया राशि का 109% है।

कृषि मंत्री ने खरीद कार्यों पर जताई संतुष्टि

खरड़ अनाज मंडी के अपने दौरे के दौरान, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने चल रहे खरीद कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद सुचारू खरीद सुनिश्चित करने वाले किसानों, एजेंसियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से भी बातचीत की। किसानों ने समय पर और पारदर्शी खरीद प्रणाली के लिए आभार व्यक्त किया।

मंत्री ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज चिंताओं पर विचार किया जाएगा। इस दौरान कटारूचक ने दोहराया कि खरीफ विपणन सत्र पूरे पंजाब में सुचारू रूप से चल रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार किसानों को परेशानी मुक्त खरीद और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

