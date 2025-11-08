Punjab Breaking News : पंजाब के मामलों में हस्तक्षेप न करे केंद्र सरकार : मान

कहा, पिछली सरकारों ने पंजाब को कर्ज में डुबोया, हमारी सरकार ने पावरकॉम का 2000 करोड़ कर्ज चुकाया

Punjab Breaking News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब के आंतरिक मामलों में ज्यादा दखल दे रही है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ जबरदस्ती करना बंद करे। पंजाब अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है और अधिकार लेना भी जानता है।

सीएम अमृतसर में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान उपस्थिति को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मान ने कहा कि जब हमारी सरकार आई थी, तब पावरकॉम भारी कर्ज में डूबी थी। हमने पावरकॉम का 2000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया है। जुलाई 2022 से 90% घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए हमने पछवाड़ा कोल माइंस को चालू करवाया, जिससे अब पंजाब में कोयले की कोई कमी नहीं है।

केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब को निशाना बना रही

केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र जानबूझकर पंजाब को निशाना बना रही है। पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट भंग करने का निर्णय राज्य की गौरवशाली विरासत पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि पंजाबियों की भावनाओं से जुड़ी विरासत है। उन्होंने कहा कि पहले भी हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से जोड़ने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने मजबूती से विरोध किया और केंद्र को पीछे हटना पड़ा। भगवंत मान ने कहा कि भाखड़ा डैम से हरियाणा और राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पंजाब किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं।

पिछली सरकारों ने पंजाब को कर्ज में डुबोया

मान बताया कि गोइंदवाल साहिब स्थित जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में खरीदा, जिसका नाम तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। यह पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने निजी संपत्ति खरीदी हो, जबकि पिछली सरकारें अपने चहेतों को सरकारी संपत्तियाँ सस्ते दामों पर बेच देती थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें पंजाब को कर्ज में डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें विरासत में 2.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मिला, लेकिन विकास पर उसका उपयोग नहीं हुआ। अब हमारी सरकार हर पैसा पंजाब के विकास और जनता की भलाई पर खर्च कर रही है।

