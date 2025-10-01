Business News Update : केंद्र सरकार ने बढ़ाया रबी फसलों का एमएसपी

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया अहम निर्णय, गेहूं का एमएसपी 160 प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : केंद्र सरकार ने आने वाले रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए इस सीजन की प्रमुख फसलों के एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस संबंधी निर्णय बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की एमएसपी 160 प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

इसके साथ ही अन्य 6 प्रमुख रबी फसलों के एसएसपी में भी वृद्धि की गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है। नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% का मार्जिन प्रदान करे।

दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर रहेगा फोकस

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत, दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। 2024 के भाजपा घोषणापत्र में दालों के लिए एक मिशन बनाने की बात कही गई थी और हम आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात में कटौती के लिए 11,440 करोड़ रुपए का मिशन शुरू कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बेहतर बीजों के साथ उत्पादकता में सुधार, खेती को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना और खेती से लेकर भंडारण तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

विकसित भारत में अन्नदाता की भूमिका अहम : पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी निभा रहे अन्नदाताओं का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी दिशा में रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे जहां हमारी खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी, वहीं हमारे किसान भाई-बहनों को भी लाभ होगा।

