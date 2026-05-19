Punjab News Update : केंद्र सरकार ने लोगों को परेशानी दी : मान

By
Harpreet Singh
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Punjab News Update : केंद्र सरकार ने लोगों को परेशानी दी : मान
Punjab News Update : केंद्र सरकार ने लोगों को परेशानी दी : मान

कहा, लोगों को देश के तेल, गैस और सोने के भंडारों की वास्तविक स्थिति जानने का पूरा अधिकार है

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़/पटना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आम लोगों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार आंखें बंद करके पेट्रोल-डीजल जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ा रही है जिससे देश में महंगाई फैलने की पूरी संभावना बन गई है। मान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को अघोषित लाकडाउन में धकेल दिया है और लोगों से अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थितियों को छुपाया जा रहा है।

यह बताते हुए कि केंद्र ने चुनावों तक तेल की कीमतों को दिखावे के लिए जानबूझकर स्थिर रखा, उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव समाप्त हो गए हैं, तो नागरिकों पर इसका बोझ डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मांग की केंद्र सरकार देश के तेल, गैस और सोने के भंडारों की वास्तविक स्थिति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करे।

हमने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी (आप) यह सुनिश्चित करेगी कि पंजाब में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं काटा जाए और न ही किसी नकली मतदाता का नाम शामिल किया जाए। जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कानून ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अपमान संबंधी कड़ी सजा सुनिश्चित करके दुनिया भर की सिख संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।

सभी को पता होना चाहिए देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति

मान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में अघोषित लाकडाउन लगा दिया है। उन्होंने कहा, इन प्रतिबंधों के परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ रहे हैं, जबकि केंद्र लोगों से देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थितियों को छुपा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के तेल, गैस और सोने के भंडारों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना चाहिए ताकि नागरिक देश की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को आर्थिक स्थिति के बारे में सच जानने का अधिकार है। केंद्र को तथ्य छुपाने के बजाय तेल, गैस और सोने के भंडारों के बारे में पूरी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए।

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