Sirmour Bus Accident : सिरमौर हादसा पीड़ितों के लिए केंद्र का मुआवजे का ऐलान

Harpreet Singh
पीएम मोदी ने जताया शोक, हादसे में 14 लोगों की गई है जान, 52 घायल

Sirmour Bus Accident (आज समाज), सिरमौर : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार दोपहर बाद एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 52 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस हादसे पर जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। वहीं पीएम मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताया है।

उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआर फंड से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पीएमओ इंडिया हैंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर की पोस्ट में कहा कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस दुर्घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। जिन लोगों ने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

सरकार ने दिए हादसे की जांच के आदेश

प्रदेश सरकार ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। साल 2008 में खरीदी इस निजी बस की अगले महीने फिटनेस खत्म होनी थी। इसका परमिट 2028 तक का था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर को जैसे ही धमाके के साथ बस गिरी, उसकी छत टूट गई और उलटा गिर गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस की बॉडी को हाथों से ऊपर उठाया और घायल बाहर निकाले।

हादसे में इनकी गई जान

हादसे में सनम (20) पुत्री संत राम (पब, शिलाई), बिलम सिंह (44) पुत्र छज्जू राम (जुडो शिलाल, कुपवी), हिमांशी (6) पुत्री आशीष (चंजाह, कुपवी), हिमा (50) पत्नी सुंदर सिंह (धौलत, कुपवी), बस चालक बलबीर तोमर (52) पुत्र मोहर सिंह (ढांग, ददाहू), प्रोमिला (21) पुत्री कृपा राम (चंजाह, कुपवी), सूरत सिंह (60) पुत्र शांगरू (कांडा बनाह, कुपवी), सुमन (28) पुत्री रण सिंह (डोची, कुपवी), रमेश (35) पुत्र देई सिंह (बोहरा कुलाग, कुपवी), कियान पुत्र बिलम (बोरा, कुपवी), रियांशी पुत्री दिलावर सिंह (बोरा), मोहन सिंह (चौरास, नौहराधार), प्रियंका पुत्री धर्म सिंह (पंजाह, हरिपुरधार) और एक अज्ञात महिला की मौत हुई है।