Punjab Breaking News : पंजाब की हर संभव सहायता करेगा केंद्र : शिवराज चौहान

बाढ़ प्रभावित राज्य में स्थिति का आंकलन करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब का बाढ़ से बुरा हाल है। एक तरफ जहां बाढ़ का पानी कई लाख एकड़ फसल बर्बाद कर चुका है वहीं हजारों दुधारू पशुओं की मौत, लोगों के घर व दुकानें गिर चुकी हैं। यहीं नहीं प्रदेश में अब तक 37 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी सब के बीच आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पंजाब के दौरे पर हैं वे बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान शिवराज ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है। आज जब राज्य बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, तब केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी है।

राज्यपाल ने सौंपी पांच जिलों की रिपोर्ट

पंजाब में बारिश और बाढ़ से बिगड़ते हालातों के बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को अमृतसर पहुंचे। यहां वे बाढ़ से प्रभावित फसलों और हालात का जायजा लेंगे। अमृतसर पहुंचते ही उन्होंने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। राज्यपाल ने मंत्री को पांच जिलों, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर की बाढ़ रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद शिवराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पंजाब भेजा है ताकि वे जमीनी हालात का सीधा आंकलन कर सकें। इसके बाद वह बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने रवाना हुए।

केंद्र सरकार की दो विशेष टीमें बनाएंगी रिपोर्ट

कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र की दो टीमें पहले ही पंजाब पहुंच चुकी हैं। ये टीमें अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री से की विशेष पैकेज की मांग

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और विधायक कुलदीप धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर दो हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की। साथ ही उन्होंने 6 हजार करोड़ का बकाया जारी करने की भी मांग की।

