Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: ‘तू मेरी मैं तेरा’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची

फिल्म में हुए ये बदलाव, 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक साथ करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज में कुछ ही दिन बचे हैं। खबर है कि रिलीज के लिए इस पिक्चर को सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से हरी झंडी मिली चुकी है।

ये करवाए बदलाव

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की इस फिल्म को सर्टिफकेट देने से पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ बदलाव करवाए हैं। एक जगह पर सेक्सुअली सजेस्टिव सीन को 15 सेकेंड छोटा करवाया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने मेकर्स से कुछ आपत्तिजनक शब्दों को म्यूट और कुछ को हटाने के लिए कहा गया। वहां पर सबटाइटल में भी बदलाव करवाया गया है। इसके अलावा फिल्म के सकेंड हाफ में कुछ आपत्तिजनक एक्सप्रेशन को हटवाया गया है।

‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का रनटाइम

इन बदलावों के बाद ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसे यू/ए 16+ सर्टिफिकेट मिला है। यानी फिल्म 16+ उम्र वालों के लिए बनी है। फिल्म सर्टिफिकेशन के साथ-साथ रनटाइम का भी खुलासा हुआ है। ये फिल्म 145.41 मिनट लंबी है। आसान भाषा में कहें तो इसका रनटाइम 2 घंटे 25 मिनट और 41 सेकेंड है।

