Celina Jaitly की 15 साल की शादी में आखिर क्या हुआ? पति पर गंभीर आरोप, 50 करोड़ हर्जाने के साथ तलाक की मांग

Celina Jaitly एक्ट्रेस सेलिना जेटली जो नो एंट्री, अपना सपना मनी मनी और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं — सालों बाद सुर्खियों में लौटी हैं, लेकिन इस बार एक बहुत ही निजी और दर्दनाक वजह से।

खबर है कि उनकी 15 साल की शादी टूट रही है, और एक्ट्रेस ने अपने पति, ऑस्ट्रियाई होटल मालिक और बिजनेसमैन पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा और कई दूसरे गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हुए कानूनी शिकायत दर्ज कराई है।

सेलिना के अपने पति पर गंभीर आरोप

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिना ने लॉ फर्म करंजावाला एंड कंपनी के जरिए शिकायत दर्ज कराई है। अपनी याचिका में, 47 साल की एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि पीटर हाग ने उनके साथ लगातार इमोशनल, फिजिकल, सेक्शुअल और वर्बल मारपीट की है।

उन्होंने आगे कहा कि बुरा बर्ताव इतना बर्दाश्त के बाहर हो गया कि उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ इंडिया लौटना पड़ा।

सेलिना ने अपनी लीगल याचिका में क्या कहा है

अपनी शिकायत में, सेलिना ने बताया: कहा जाता है कि उनके पति ने शादी के बाद उन्हें काम करने से मना किया उन्होंने उन्हें नार्सिसिस्टिक, खुद में खोया रहने वाला, गुस्सैल और शराबी बताया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हुआ। उन्होंने मारपीट, गलत बर्ताव और गाली-गलौज वाली कई घटनाओं का ज़िक्र किया। सेलिना ने रिक्वेस्ट की है कि हाग को उनके मुंबई वाले घर में आने से रोका जाए, और उन्होंने ये मांगे हैं:

उनके तीन बच्चों — विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी

मेंटेनेंस के तौर पर हर महीने ₹10 लाख

उन्हें जो तकलीफ़ और ट्रॉमा हुआ, उसके लिए ₹50 करोड़ का मुआवज़ा

एक परिवार जो कभी खुशियों से भरा था, अब मुश्किलों में

सेलिना जेटली ने सितंबर 2011 में ऑस्ट्रिया में पीटर हाग से शादी की थी। मार्च 2012 में इस कपल के जुड़वां बच्चे हुए।

2017 में, सेलिना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया — लेकिन तब दुखद घटना हुई जब हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम के कारण एक बच्चे की मौत हो गई।

पर्सनल दुख से उबरने के बावजूद, सेलिना की शादी अब टूटने की कगार पर है, जिसमें कानूनी लड़ाइयां और गंभीर आरोप सेंटर स्टेज पर हैं।