Celina Jaitly हुईं इमोशनल, पीएम मोदी से लगाई गुहार 

By
Mohit Saini
-
0
78
Celina Jaitly हुईं इमोशनल, पीएम मोदी से लगाई गुहार 
Celina Jaitly हुईं इमोशनल, पीएम मोदी से लगाई गुहार 
Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों सुर्खियों में हैं, न सिर्फ अपने पति पीटर हाग के साथ चल रही पर्सनल दिक्कतों की वजह से, बल्कि अपने भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली के लिए अपनी गहरी चिंता के कारण भी। एक्ट्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने भाई के लिए मदद की अपील की है, जो फिलहाल UAE की एक जेल में बंद हैं।

सेलिना जेटली की PM मोदी से भावुक अपील

सेलिना ने हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने भाई के मामले में दखल देने की गुजारिश की। इंटरव्यू के साथ ही एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपना दर्द और न्याय की उम्मीद जताई।

“मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूं…” — सेलिना का कड़ा मैसेज

अपने भावुक कैप्शन में सेलिना ने लिखा, “मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया इस सैनिक को घर वापस लाएं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दी है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता, तो अब तक उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका होता।” उन्होंने आगे कहा कि सैनिक सिर्फ नंबर नहीं होते और मुश्किल समय में देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।

एक बहन का अपने भाई के लिए भावुक मैसेज

सेलिना ने अपने भाई के लिए एक दिल को छू लेने वाला मैसेज भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, और पूरा देश तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। जय हिंद।” एक्ट्रेस ने कहा कि वह इस स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, लेकिन अपने भाई के लिए लड़ती रहेंगी।

सेलिना जेटली के और दावे

एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि उन पर अपने भाई का केस छोड़ने और यहां तक ​​कि अपने बच्चों के नाम से “जेटली” सरनेम हटाने का भी दबाव डाला गया, जिसे उन्होंने साफ मना कर दिया है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली फिलहाल UAE में जेल में बंद हैं, और सेलिना जेटली उन्हें घर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है और क्या सबसे ऊंचे लेवल पर कोई दखल होगा।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

 