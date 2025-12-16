Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। हाल ही में गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद, एक्ट्रेस ने अब हर महीने ₹100 करोड़ के हर्जाने के साथ ₹10 लाख मेंटेनेंस की मांग की है।

सेलिना जेटली और पीटर हाग 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पार्टियों को 27 जनवरी तक अपने इनकम एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने एक्ट्रेस द्वारा दायर घरेलू हिंसा की शिकायत के बारे में पीटर हाग से जवाब मांगा है।

सेलिना जेटली ने नवंबर में याचिका दायर की

सेलिना जेटली ने नवंबर में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी 15 साल की शादी के दौरान उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण सहना पड़ा। अपनी याचिका में, एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्हें गाली-गलौज और लंबे समय तक बेइज्जत किया गया।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन ली गई थी, उन्होंने कहा कि पीटर हाग उनके प्रोफेशनल काम में दखल देते थे और उन्हें कमाने से रोकते थे, जिससे वह पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो गईं। सेलिना ने अपने पति पर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने और उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट अपने पास रखने का भी आरोप लगाया।

सेलिना ने कहा, ‘पति मुझे मेरे बच्चों से बात करने से रोकते हैं’

सेलिना जेटली ने बताया कि एक बहुत बुरे दौर में—जब उन्होंने अपने एक बच्चे और अपने माता-पिता को खो दिया था—वह इमोशनली बहुत कमज़ोर थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान, पीटर हाग ने उनका फ्लैट अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया और उसे किराए पर दे दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वियना में एक जॉइंट प्रॉपर्टी उनकी सहमति के बिना बेच दी गई थी।

सेलिना के मुताबिक, पीटर हाग ने उन्हें और उनके बच्चों को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में छोड़ दिया, जहां से वह एक पड़ोसी की मदद से भागने में कामयाब रहीं। उन्होंने आगे कहा कि पीटर हाग ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रिया के एक कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसमें उन्हें शादी टूटने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

सेलिना जेटली की लीगल टीम ने बताया कि ऑस्ट्रियाई कोर्ट ने उन्हें अपने बच्चों से रोज़ाना एक घंटे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी है। हालांकि, एक्ट्रेस का कहना है कि जब से उन्होंने इंडिया में लीगल कार्रवाई शुरू की है, तब से उन्हें अपने बच्चों से बात करने से रोक दिया गया है।