पहला करवाचौथ मनाते हुए Hina Khan ने रॉकी जयसवाल के हाथों पर भी लगवाई मेहंदी, फैंस बोले- जबरदस्ती करवाई या प्यार से?

Hina Khan: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘कसौटी ज़िंदगी की’ में अपने किरदारों के लिए मशहूर टेलीविज़न दिवा हिना खान के लिए आज एक बेहद खास मौका है—शादी के बाद उनका पहला करवा चौथ। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी त्योहारी तैयारियों की झलकियाँ शेयर कीं, जिसमें उन्होंने अपने चेहरे पर खुशी के साथ अपनी खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन दिखाई।

हिना द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, वह हाथों में मेहंदी लगवाते हुए मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह यह थी कि उनके पति रॉकी जायसवाल ने भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाई—करवा चौथ की तारीख के साथ एक प्यारा सा संदेश लिखा, “मेरी हीरो – हिना।”

फैंस हो गए भावुक

जहाँ कई प्रशंसकों को यह प्यारा सा अंदाज़ दिल को छू लेने वाला और रोमांटिक लगा, वहीं कुछ ने इस जोड़े का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि हिना ने रॉकी को मेहँदी लगाने के लिए “ज़बरदस्ती” की होगी। हालाँकि, इस जोड़े के करीबी सूत्रों और हिना की अपनी कहानी ने यह स्पष्ट कर दिया कि रॉकी ने अपनी इच्छा से और अपनी पत्नी के लिए अपार प्रेम से ऐसा किया।

हिना ने यह भी कहा कि “हर महिला का पहला करवा चौथ ख़ास होता है,” और यह दिन उनके दिल में हमेशा एक ख़ास जगह रखेगा। वीडियो में उनकी खिली हुई मुस्कान सब कुछ बयां कर देती है।

हिना के व्रत को लेकर प्रशंसक उत्सुक

हालाँकि, प्रशंसक अभी भी सोच रहे हैं कि हिना व्रत रखेंगी या नहीं, क्योंकि वह स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज और रिकवरी से गुज़र रही हैं। कई प्रशंसकों ने चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि उन्हें व्रत रखकर खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए।

इस अनिश्चितता के बावजूद, हिना खान त्योहारी उत्साह का पूरा आनंद ले रही हैं, नवविवाहिता के रूप में अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं और रॉकी जायसवाल के साथ अपने रिश्ते का बेहद दिल से जश्न मना रही हैं।