CEC Gyanesh Kumar: ईसी के लिए कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं, सब समान

CEC Gyanesh Kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

CEC Kanpur Visit, (आज समाज), लखनऊ: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन (ईसी) के लिए सभी रानीतिक पार्टियां एक समान हैं। उसके लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई नहीं है, बल्कि सब एक जैसे हैं। सीईसी आज अपने पूर्व संस्थान आईआईटी कानपुर (उत्तर प्रदेश) का दौरा करने पहुंचे थे, जहां माथुर वैश्य समाज ने आर्य नगर स्थित स्पोर्ट्स हब में उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। ज्ञानेश कुमार ने समारोह के दौरान उक्त बातें रखीं। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार (डीएए) से सम्मानित किया है, जो उनके पूर्व छात्रों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।

हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता

ज्ञानेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग की हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और जिला परिषद के अधिकारी तैयार हैं। वे राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करवाकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेंगे।

हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

मुख्य चुनाव आयुक्त कहा, मेरी सभी वोटरों से अपील है कि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा, हिंसा के मुद्दे पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है। हिंसा की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि मतदाता शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे 243 निर्वाचन अधिकारी, इतने ही पर्यवेक्षक, जिला अधिकारी, प्रत्येक जिले के कलेक्टर, एसएसपी, एसपी और पुलिस पर्यवेक्षक सभी तैयार हैं।

दुलारचंद हत्याकांड के बाद आई सीईसी की टिप्पणी

बता दें कि बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में इस 30 अक्टूबर को राजनेता दुलारचंद यादव की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई है और इस बीच चुनाव आयुक्त ने उक्त टिप्पणी की है। दुलारचंद यादव का शव एक वाहन में रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था। वह उस दिन क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शिनी के समर्थन रैली में मौजूद थे। हत्या के बाद, मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

