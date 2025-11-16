CDS Chauhan Big Statement: तीनों सेनाओं की अभूतपूर्व जुगलबंदी, तकनीक बनाएगी भविष्य के युद्ध और भी घातक

CDS Chauhan Big Statement: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तेज़ी से बढ़ते एकीकरण के बावजूद, तीनों सेनाएँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखेंगी। पहलगाम हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदर्शित त्रुटिहीन समन्वय का उल्लेख करते हुए,

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नई क्षमताएँ, साझा संसाधन और तकनीक-आधारित तैयारियाँ भारत को भविष्य के संघर्षों में निर्णायक बढ़त दिलाएँगी—जहाँ जीत गति, सटीकता और बेहतर रणनीतियों पर निर्भर करेगी।

14-15 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में बोलते हुए, सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हासिल किए गए सहज तालमेल पर प्रकाश डाला। 22 अप्रैल से 7 मई के बीच, कई प्रमुख सैन्य संसाधनों को पश्चिमी मोर्चे की ओर स्थानांतरित किया गया—जिसे केवल एक-स्टार कमांड स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया, जिससे तीनों सेनाओं के एकीकरण की ताकत पर ज़ोर दिया गया।

सीडीएस ने प्रमुख परिचालन जानकारियों का खुलासा किया

जनरल चौहान ने बताया कि एमआरएसएएम और ब्रह्मोस जैसी साझा हथियार प्रणालियाँ सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता में तेज़ी से सुधार ला रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना ने हाल के अभियानों में महत्वपूर्ण परिचालन भूमिका निभाई है, जिसमें PALM-400 और PALM-120 जैसे लंबी दूरी के लोइटरिंग हथियार तैनात किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह क्षमता पहले थलसेना और वायुसेना के लिए अज्ञात थी, हालाँकि एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) को इसकी जानकारी थी।

भविष्य के युद्धक्षेत्र की तैयारी

भविष्य की तैयारियों पर चर्चा करते हुए, सीडीएस ने कहा कि एक बार थिएटर कमांड चालू हो जाने के बाद, संयुक्त मुख्यालयों में तैनात कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे एक मज़बूत “संयुक्त संस्कृति” का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मानव भूगोल को समझना भौतिक भूगोल जितना ही महत्वपूर्ण है, खासकर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के दौरान।

जनरल चौहान के अनुसार, भविष्य के युद्ध वे ही जीतेंगे जो अंतरिक्ष, साइबर और उन्नत तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में विषमता पैदा कर सकते हैं। जबकि पारंपरिक युद्ध क्रूर और महंगे बने रहेंगे, संघर्ष के उभरते स्वरूप अधिक तीव्र, अधिक स्मार्ट और प्रौद्योगिकी-संचालित होंगे।

