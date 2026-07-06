CBSE 10th Board Result Soon : जल्द ही जारी किया जाएगा सीबीएसई द्वारा अपना रिजल्ट और results.cbse.nic.in पर देख सकेंगे आप अपना रिजल्ट

CBSE 10th Board Result Soon (आज समाज नेटवर्क) : अगर आपने भी अपनी परीक्षा सीबीएसई बोर्ड से संपन की है और इंतज़ार में बैठे हो अपने नतीजे के तो आपके इंतज़ार की घडिया जल्द ही ख़त्म होने वाली है क्यूंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आने वाले हफ़्ते में क्लास 10वीं के सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अनाउंस कर सकता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, वे अपना रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, और cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा, अगर मेन वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो स्टूडेंट्स DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) के ज़रिए भी अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं।

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे रिज़ल्ट चेक करने में देरी से बचने के लिए अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर और दूसरी डिटेल्स तैयार रखें। बोर्ड के मुताबिक, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए छह लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था।

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उस पर छपी सारी जानकारी ध्यान से चेक कर लें। मार्कशीट में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, सब्जेक्ट के हिसाब से थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स (जहां भी लागू हो), कुल मिले मार्क्स, ओवरऑल ग्रेड और पास या फेल स्टेटस जैसी ज़रूरी जानकारी होगी। जानकारी में कोई भी गड़बड़ी या गलती होने पर, स्टूडेंट्स को तुरंत अपने स्कूल या CBSE अथॉरिटी से संपर्क करके सुधार करवाना चाहिए।