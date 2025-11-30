CBSE Exam Update : साल में दो बार होगा 10वीं का बोर्ड एग्जाम , देखे पूर्ण जानकारी

10th and 12th Board Exams Detail, आज समाज : CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेट को पूरी तरह से बदल दिया है। यहां मकसद क्वेश्चन पेपर को हल्का बनाकर रट्टा मारने की आदत को कम करना है। इस नए तरीके से, 50% सवाल काबिलियत पर फोकस करेंगे, जिसका मकसद स्टूडेंट की मेंटल काबिलियत को जांचना है। 10वीं का बोर्ड एग्जाम अब साल में दो बार होगा। यह नया सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के तहत शुरू किया जा रहा है।

काबिलियत पर आधारित

CBSE का नया एग्जाम स्ट्रक्चर रट्टा मारने के बजाय काबिलियत पर आधारित ज्ञान के महत्व को दिखाता है। 2026 से शुरू होने वाले एग्जाम में सिर्फ रटे हुए फैक्ट्स को याद करने के बजाय ज्ञान को लागू करने और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स का आकलन करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

बोर्ड एग्जाम में आधे सवाल स्टूडेंट्स की काबिलियत को जांचने के लिए डिजाइन किए जाएंगे।

बोर्ड एग्जाम में मल्टिपल चॉइस सवाल होंगे जिनका मकसद काबिलियत का अंदाज़ा लगाना होगा।

बोर्ड एग्जाम में केस-बेस्ड सवाल होने की उम्मीद है।

ऐसे सवाल होंगे जिनके लिए दिए गए सोर्स के आधार पर डेटा इंटीग्रेशन और इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी।

एग्जाम पेपर में असल ज़िंदगी की सिचुएशनल प्रॉब्लम से जुड़े सवाल भी होंगे।

20% सवाल ट्रेडिशनल और मल्टिपल चॉइस होंगे।

30% में छोटे और लंबे जवाब वाले सवाल होंगे।

स्टूडेंट्स को मिलेगी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी

CBSE के इस बदलाव का मकसद यह पक्का करना है कि हर एग्जाम का आधा हिस्सा कॉन्सेप्चुअल समझ को टेस्ट करे जबकि दूसरा आधा हिस्सा असल ज़िंदगी में काम आने वाले ज्ञान पर फोकस करे। 10वीं के बोर्ड एग्जाम को आसान बनाने के लिए, CBSE ने हर साल दो बोर्ड एग्जाम कराने का ऑप्शन चुना है।

NEP 2020 की सिफारिशों को मानते हुए, CBSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हर साल दो बोर्ड एग्जाम लागू करेगा। इस कदम से स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने और अपने लर्निंग आउटकम दिखाने के ज़्यादा मौके मिलेंगे।

CBSE बोर्ड एग्जाम शेड्यूल 2026

10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी से शुरू होने वाले हैं।

10वीं बोर्ड एग्जाम के पहले दिन, स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड मैथेमेटिक्स और बेसिक मैथेमेटिक्स के एग्जाम देंगे।

12वीं बोर्ड के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्टहैंड, हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम होंगे।

10वीं बोर्ड एग्जाम 10 मार्च को खत्म होंगे।

इस बीच, 12वीं बोर्ड एग्जाम 9 अप्रैल को खत्म होंगे।

बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट में बदलाव

CBSE एग्जाम स्ट्रेस कम करने और स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज को इवैल्यूएट करने में मदद के लिए बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट में बदलाव कर रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ जवाब रटने के पुराने तरीके से हटकर स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और रीज़निंग स्किल्स को बढ़ाना, उन्हें अपनी पढ़ाई की आदतें बदलने और कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने के लिए बढ़ावा देना।

