Nitish Cabinet, (आज समाज), शिखा सलारिया- नई दिल्ली : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार राज्य के CM के तौर पर शपथ ली। NDA ने नई मंत्रिपरिषद में जाति का बैलेंस बनाने की कोशिश की है, जिसमें आठ जनरल कैटेगरी के मंत्री, OBC कैटेगरी (नीतीश समेत) के सात मंत्री, EBC कैटेगरी के छह, SC के पांच मंत्री और एक मुस्लिम मंत्री हैं। जैसा कि गुरुवार को TDG ने बताया, NDA के सभी मंत्रियों ने गुरुवार को शपथ नहीं ली है और काउंसिल में कम से कम 10 और मंत्रियों के लिए जगह है, जिन्हें अब अगले साल ही शपथ दिलाई जाएगी, जब जेडीयू और BJP के बीच आगे बातचीत होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक OBC नेता हैं जो कुर्मी जाति से

जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक OBC नेता हैं जो कुर्मी जाति से हैं, वहीं उनके दो डिप्टी CM – सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्रमशः कुशवाहा (OBC) और भूमिहार जाति से हैं। BJP ने अपने दोनों डिप्टी CM को फिर से बनाया है। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद में पांच और OBC शामिल हैं, जिनमें राम कृपाल यादव, अरुण शंकर प्रसाद, दीपक प्रकाश (RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे), बृजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार शामिल हैं। जिन छह EBC नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें दिलीप जायसवाल, मदन साहनी, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रामा निषाद और डॉ. प्रमोद कुमार शामिल हैं। इसके अलावा, SC कैटेगरी के पांच नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि JD(U) के एक मुस्लिम मोहम्मद ज़मा खान को भी मंत्री बनाया गया है।

BJP ने 16 मौजूदा मंत्रियों को हटाया, JD(U) ने पांच को हटाया

BJP ने 16 मौजूदा मंत्रियों को हटाया है, जबकि JD(U) ने पांच को हटाया है। BJP ने जिन मंत्रियों को हटाया है, उनमें प्रेम कुमार, संजय सरावगी, मोतीलाल प्रसाद, राजू कुमार सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, रेणु देवी, विजय मंडल, केदार गुप्ता, नीरज सिंह, नीतीश मिश्रा, जिबेश मिश्रा, जनक राम, सुनील कुमार, हरि साहनी, कृष्णानंद पासवान और संतोष सिंह शामिल हैं। JD(U) ने जिन मंत्रियों को हटाया है, उनमें शीला मंडल, महेश्वर हजारी, जयंत राज, रत्नेश सदा और सुमित कुमार सिंह शामिल हैं। हालांकि, JD(U) के सूत्रों ने कहा कि कुछ मंत्रियों को अगले साल कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है।

प्रेम कुमार को बिहार असेंबली का स्पीकर बनाना चाहती है पार्टी

JD(U) के एक सीनियर नेता ने TDG को बताया, “कैबिनेट का विस्तार अब अगले साल ही होगा। मकर संक्रांति के बाद ही कुछ होने की उम्मीद है, जब हिंदू कैलेंडर का अशुभ खरमास खत्म होगा। तब कुछ नाम कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं।” बिहार BJP के एक नेता ने कहा कि सीनियर नेता प्रेम कुमार को मंत्री पद से हटाने का मतलब है कि पार्टी उन्हें बिहार असेंबली का स्पीकर बनाना चाहती है- एक ऐसा पद जिसका दावा JD(U) ने भी किया है, जैसा कि गुरुवार को TDG ने रिपोर्ट किया था।

इस मुद्दे पर अभी भी बातचीत चल रही

नेता ने कहा, “पार्टी प्रेम कुमार को बिहार असेंबली का स्पीकर बनाना चाहती है। स्पीकर पद के लिए नाम आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। स्पीकर BJP से होगा,” उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी JD(U) को मनाकर अपना स्पीकर बना लेगी। हालांकि, JD(U) के सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी भी बातचीत चल रही है। NDA जो ‘परिवारवाद’ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधता है, उसने अपने गठबंधन के साथी जीतन राम मांझी (HAM-S) और उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) के प्रमुखों के बेटों को मंत्री पद दिया है। मांझी के संतोष कुमार सुमन फिर से मंत्री बन गए हैं।

बिहार में BJP संगठन में बदलाव के लिए तैयार

NDA ने बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बनाया है, इसके साथ ही BJP पार्टी के “एक व्यक्ति, एक पद” नियम के अनुसार बिहार में संगठन में बदलाव करने के लिए तैयार है। जायसवाल बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच नीतीश कैबिनेट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे।

पार्टी को जल्द ही बिहार BJP का नया चीफ भी मिल जाएगा

बिहार BJP के एक सीनियर नेता ने कहा कि जायसवाल के कैबिनेट में शामिल होने से पार्टी को जल्द ही बिहार BJP का नया चीफ भी मिल जाएगा। संभावित नामों में बिहार BJP के सीनियर दलित नेता जनक राम भी शामिल हैं, जिनका नाम 2022 में भी इस पद के लिए चर्चा में था। मंत्री पद की शपथ लेने वाले JD(U) के सभी आठ नेता ऐसे मंत्री हैं जो पहले नीतीश कुमार कैबिनेट में काम कर चुके हैं, वहीं BJP ने कई नए चेहरों को मंत्री बनाया है। BJP के नए मंत्रियों में संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, नारायण प्रसाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयशी सिंह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं।

