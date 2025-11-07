Cash Withdrawl Without ATM : अब कैश निकालें के लिए ATM कार्ड की नहीं पड़ेगी ज़रूरत

Cash Withdrawl Without ATM(आज समाज) : बैंकिंग सिस्टम तेज़ी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। पहले लोग ATM से पैसे निकालते थे, लेकिन अब डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश के कई बैंकों ने मोबाइल और UPI-बेस्ड कैश विड्रॉल शुरू कर दिया है।

इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ़ अपने मोबाइल फ़ोन और UPI ऐप का इस्तेमाल करके ATM से कैश निकाल सकते हैं। यह सर्विस उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अक्सर अपने कार्ड भूल जाते हैं या कार्ड खो जाने पर भी कैश निकालना चाहते हैं।

कार्डलेस कैश विड्रॉल बैंकिंग सुविधा

कार्डलेस कैश विड्रॉल एक नई बैंकिंग सुविधा है जो कस्टमर्स को बिना ATM कार्ड के ATM से पैसे निकालने की सुविधा देती है। यह फ़ीचर UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और देश के ज़्यादातर बड़े बैंकों के ATM पर उपलब्ध है।

कस्टमर अपने UPI ऐप, जैसे PhonePe, Paytm, Google Pay, या BHIM को स्कैन करके कैश निकाल सकते हैं। यह तरीका पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक है क्योंकि इसमें कार्ड या PIN शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती।

कार्ड ट्रांज़ैक्शन से ज़्यादा तेज़ और आसान

अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके ATM से पैसे निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी ATM पर जाएं। स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शन में से QR कैश या स्कैन टू विड्रॉ चुनें। इसके बाद, अपने मोबाइल में कोई भी UPI ऐप खोलें और ATM स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करें। अपने UPI ऐप में वह अमाउंट डालें जो आप निकालना चाहते हैं। फिर, अपना UPI PIN डालकर ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म करें। आपका कैश कुछ ही सेकंड में ATM से निकल जाएगा। यह प्रोसेस पारंपरिक कार्ड ट्रांज़ैक्शन से ज़्यादा तेज़ और आसान है।

कार्डलेस कैश विड्रॉल में किसी कार्ड स्वाइप की ज़रूरत नहीं होती। इससे स्कैमिंग या कार्ड चोरी का जोखिम लगभग खत्म हो जाता है। इसमें UPI PIN का इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ़ यूज़र को पता होता है। इसके अलावा, पूरा ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस बैंक सर्वर पर एन्क्रिप्टेड होता है।

ज़्यादातर बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन

कई बार लोगों को तब पैसे की ज़रूरत होती है जब बैंक बंद होते हैं या छुट्टियों का दिन होता है। यह फ़ीचर ऐसी स्थितियों में बहुत काम आता है। इसके अलावा, ज़्यादातर बैंकिंग सर्विस अब ऑनलाइन हैं। अब आप बैंक ब्रांच जाए बिना मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके तुरंत किसी को भी 1 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स का समय बचता है।

