Bathinda Blast Case : बठिंडा ब्लास्ट में घायल युवक पर केस दर्ज

मोबाइल से मिले आपत्तिजनक वीडियों और पाकिस्तान संपर्क नंबर, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

Bathinda Blast Case (आज समाज), बठिंडा : बठिंडा के गांव जींदा में घर में हुए दो विस्फोट का मामला लगातार संदिग्ध होता जा रहा है। हालांकि यह दोनों विस्फोट एक घर में हुए थे इसलिए इस मामले में पिता और पुत्र ही घायल हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद अन्य जांच टीमें भी मौके पर बुलाई गई। इसके बाद मामले में घायल युवक गुरप्रीत पर केस दर्ज कर जब उसका मोबाइल कब्जे में लिया गया तो पुलिस का शक सच में बदलता दिखाई दिया।

मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो के साथ-साथ पाकिस्तानी संपर्क नंबर भी बरामद हुए जिनपर लगातार बात की जा रही थी। एसएसपी अमनीत कोंडल का कहना था कि पुलिस उक्त पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। मौके से मिली विस्फोटक सामग्री के सैंपल और युवक के मोबाइल को भी जांच के लिए लैब में भेजा गया है।

पूछताछ में आरोपी युवक ने यह कबूल किया

एसएसपी ने बताया कि उक्त मामले में पुलिस ने सबसे पहले आरोपी युवक गुरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर किया है। बम निरोधक टीम लगातार काम कर रही और रिमोट आॅप्रेटिव वाहन भी प्राप्त हो चुका है। युवक गुरप्रीत सिंह के मोबाइल फोन से पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो के अलावा मुस्लिम रेडिकल लड़कों की वीडियो बरामद हुई हैं। गुरप्रीत इन वीडियो को देखता था। इसके अलावा मोबाइल फोन से बम बनाने वाली वीडियो मिले हैं।

प्राथमिक पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि वो ऐसी वीडियो देखता था और उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इसके अलावा युवक ने पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसएसपी ने बताया कि सभी वीडियो की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक ने ब्लास्ट किस पदार्थ से किए और उक्त विस्फोटक सामग्री उसने कहां से आॅनलाइन मंगवाया था। पुलिस जांच में जिन अन्य लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनको भी नामजद किया जाएगा।

एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था आरोपी युवक

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक पढ़ाई में अच्छा था और 12वीं में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। वर्तमान में वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस जांच में जुटी है कि पेशेवर वकील बनने की सोच रखने वाला यह युवक आखिर किस तरह से देश के दुश्मनों के संपर्क में आया और गैर कानूनी काम करने लगा।

ये भी पढ़ें : Amritsar Crime News : अमृतसर में डॉक्टर पर जानलेवा हमला