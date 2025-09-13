Career Counselling Program : अंबाला के दुराना स्कूल में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित भविष्य को लेकर बच्चों में जोश

Career Counselling Program(आज समाज) : अंबाला के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दुराना में एक शानदार ज्ञान दान करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रभारी हरप्रीत कौर, गांव की सरपंच कुमारी मनीषा, एसएमसी प्रधान सोनिया और एचडीएफसी में कार्यरत पूर्व छात्र अंकुश शर्मा, अमनदीप और रोहित जो जॉब के साथ साथ सरकारी पेपर की तैयारी में निरंतर प्रयासरत है ने हिस्सा लिया। यह आयोजन बच्चों को उनके भविष्य के लिए सही दिशा दिखाने का एक खास मौका था।

बच्चों को मिली करियर की सलाह

हिंदी प्रवक्ता डॉ. पूनम ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर करियर चुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सावधानी से करियर का चुनाव करना बेहद जरूरी है। वहीं, विद्यालय प्रभारी हरप्रीत कौर ने बच्चों को मेहनत करने और अपने आसपास के पढ़े-लिखे लोगों या करियर काउंसलरों से सलाह लेने की सलाह दी। यह मार्गदर्शन बच्चों को अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा।

सरपंच और एसएमसी ने की तारीफ

गांव की सरपंच कुमारी मनीषा और एसएमसी प्रधान सोनिया ने इस तरह के आयोजन के लिए स्कूल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को सही दिशा दिखाने में कारगर हैं। इस मौके पर स्कूल के हिंदी प्रवक्ता शिव चरण, करम सिंह और देवेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों का हौसला बढ़ाया।

धन्यवाद के साथ कार्यक्रम का हुआ समापन

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रभारी हरप्रीत कौर ने सभी मेहमानों, शिक्षकों और छात्रों का धन्यवाद किया। उनके प्रेरक शब्दों ने बच्चों में जोश भरा और कार्यक्रम को यादगार बनाया।