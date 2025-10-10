Rohtak Accident Death: रोहतक में 152डी फ्लाईओवर पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराई कार, 3 लोगों की मौत

जयपुर से महिला रिश्तेदार की डेडबॉडी लेकर वापस रहे थे लौट

Rohtak Accident Death, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा रोहतक के 152डी फ्लाईओवर पर हुआ। यहां पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे एक कार टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादस में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार 24 वर्षीय किरत पुत्र सुरेंद्र निवासी गांव भागखेड़ा जिला जींद, 61 वर्षीय कृष्णा पत्नी रामधन गांव भागखेड़ा जिला जींद और 27 वर्षीय गांव सचिन पुत्र दलबीर निवासी गांव जागसी जिला सोनीपत अपनी महिला रिश्तेदार जोकि राजस्थान पुलिस में कार्यरत थी की डेड बॉडी लेने जयपुर गए थे। महिला पुलिस कर्मी की गुरुवार को अचानक से मौत हो गई थी।

खिड़की काटकर निकाले शव

शुक्रवार सुबह बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर लौट रहे थी। जैसे ही एम्बुलेंस रोहतक में नेशनल हाइवे 152डी फ्लाइओवर पर पहुंची तो सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसमें पीछे से गाड़ी की टक्कर हुई और तीनों कीर्ति, कृष्णा, सचिन की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कार के उड़े परखच्चे, खिड़की काटकर निकाले शव टक्कर इतनी जोरदार दी थी कि ट्रक से टकराते ही कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तीन की मौके पर ही मौत हो गई।

राजस्थान पुलिस में कार्यरत थी जोगेंद्रा

मृतकों की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति पुत्र सुरेंद्र निवासी गांव भागखेड़ा जिला जींद, 61 वर्षीय कृष्णा पत्नी रामधन गांव भागखेड़ा जिला जींद और 27 वर्षीय गांव सचिन पुत्र दलबीर निवासी गांव जागसी जिला सोनीपत के रूप में हुई। कीर्ति की मां जोगेंद्रा पत्नी सुरेन्द्र राजस्थान पुलिस में कार्यरत थी। गुरुवार को अचानक उनकी मौत की खबर परिजनों को मिली थी।

पुलिस हादसे की जांच में जुटी

महम थाना एसएचओ सुभाष सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए डेड हाउस भेज दिया, जबकि घायल का इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।