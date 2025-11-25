Bhiwani News: भिवानी में ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, 2 लोगों की मौत

By
Rajesh
-
0
68
Bhiwani News: भिवानी में ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, 2 लोगों की मौत
Bhiwani News: भिवानी में ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार, 2 लोगों की मौत

गांव लाडून्दा से शादी समारोह में शामिल होकर लोहारू लौट थे कार सवार
Bhiwani News, (आज समाज), भिवानी: हरियाणा के भिवानी में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा पिलानी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। यहां पर कार अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार एक व्यक्ति व महिला की मौत हो गई। जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्रित करने शुरू कर दिए हैं।

कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। थाना प्रभारी ने स्वयं बचाव कार्य का नेतृत्व किया और सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर उप नागरिक अस्पताल लोहारू पहुंचाया।

गांव बड़बर के रहने वाले थे मृतक

अस्पताल में उपचार के दौरान गांव बड़बर निवासी महेंद्र (लगभग 75 वर्ष) और शारदा (लगभग 60 वर्ष) ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वहीं, धनपति, विनय, नरेश और मंजू को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद भिवानी रेफर किया गया है।

ये भी पढ़ें: यूनिवर्सिटी की करिकुलम कमेटी में नंबर-3 की पोजिशन पर थी आतंकी डॉ. शाहीन