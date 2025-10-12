Sonipat Road Accident Death: सोनीपत में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर रोड रोलर से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

मरने वालों में रोहतक कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बेटा भी शामिल

Sonipat Road Accident Death, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में एक भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसा जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे शनिवार शाम करीब 6 बजे के आसपास हुआ। यहां पर रूखी टोल नाके के नजदीक रोड रोलर से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। मरने वालों में रोहतक कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बेटा भी शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आज पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौप दिए जाएंगे। मृतकों की पहचान रोहतक जिले के गांव घिलौड़ के रहने वाले अंकित, लोकेश, दीपांकर और सोमबीर के रूप में हुई है। मरने वाले चारों युवक एक ही कुनबे के थे। एक साथ चार युवकों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गांव रूखी के नजदीक हुआ हादसा

कांग्रेस रोहतक शहरी जिला अध्यक्ष कुलदीप केडी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के रोहतक ग्रामीण अध्यक्ष बलवान रंगा के लड़के सोमवीर के साथ उसके 3 और दोस्त गाड़ी में थे। उनका इंटरलॉक टाइलों का बिजनेस है और इसी सिलसिले में मीटिंग के लिए गए थे। वापसी में गांव रूखी के नजदीक गोहाना में रोड रोलर से गाड़ी टकराने से हादसा हो गया।

तेज रफ्तार बताया जा रहा हादसे का कारण

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीर मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और जाम की स्थिति बनी।

गोहाना भैंसवान चौकी प्रभारी देवेंद्र ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है। वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्सों को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। हालांकि, वास्तविक कारण का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा

गांव घिलोड कलां के सरपंच अनिल ने बताया कि करीबन 6 बजे के आसपास उनके गांव के 4 लड़के जम्मू-कटरा की तरफ से अपने गांव में आ रहे थे। गोहाना के गांव रूखी के पास रोड रोलर खड़ा हुआ था। वहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इनकी गाड़ी उसी से टकरा गई।

सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर अथॉरिटी ने किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर अलर्ट साइन नहीं लगाया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ और गांव के 4 लड़कों की मौत हो गई।

शादीशुदा था सोमवीर

सरपंच ने बताया कि सोमवीर शादीशुदा था और बाकी युवक अनमैरिड थे। सोमवीर के 2 बच्चे भी हैं। ये चारों लड़के एक ही परिवार के थे। सोमवीर गाड़ी चला रहा था।